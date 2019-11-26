2019-11-26T10:18:17+03:00
Общество

Многодетные семьи Сочи смогут бесплатно отдохнуть на горнолыжных курортах Красной Поляны

Список граждан, которые получат эту льготу, формируют органы социальной защиты населения
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Многодетные семьи Сочи смогут бесплатно отдохнуть на горнолыжных курортах Красной Поляны. С такой просьбой к главе города Алексею Копайгородскому обратились местные жители. Льготу получат семьи, в которых пять и более детей.

- В Сочи работают три горнолыжных курорта: «Роза Хутор», «Газпром» и «Красная Поляна». Все они предоставляют различные скидки для многодетных семей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Подняться на обзорный тур на склоны Лаура и Альпика эта категория граждан может со скидкой 30 процентов, также со скидкой 40 процентов многодетные семьи прокатятся на канатных дорогах «Красной Поляны». «Роза Хутор» предоставит бесплатные билеты на подъемники.

Список семей, которые получат эту льготу, формируют органы социальной защиты населения.

Напомним, многодетные семьи на Кубани могут посещать учреждения культуры бесплатно. Воспользоваться льготой они могут раз в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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