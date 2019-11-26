2019-11-26T10:29:48+03:00
Общество

В Краснодаре по инициативе местных жителей отремонтируют улицу Передовую

Завершить обновление планируют до конца 2019 года
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре отремонтируют улицу Передовую. Она вошла в план на 2020 год, но к обновлению приступили уже сейчас. Перед началом работ с жителями улицы встретились дополнительно, обговорили сроки и время проведения ремонта.

- Передовую отремонтируют на участке от Северной до Кузнечной. Здесь обновят проезжую часть и съезды, приведут в порядок тротуары, заменят дорожные знаки. Завершить все работы планируют до конца 2019 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Работы на Передовой, протяженностью 400 метров, включены в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» этапа 2020 года.

Напомним, в Краснодаре сносят незаконные гаражи на улице Селезнева. На их месте проложат тротуар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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