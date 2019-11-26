На Кубани объем производства сельхозпродукции вырос на 4,6 процента

СЕГОДНЯ 10:39 2019-11-26T10:45:36+03:00

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В Краснодарском крае отмечен рост как в отрасли животноводства, так и в растениеводстве.

Объем производства мяса в сравнении с 2019 годом вырос на 5,8 процентов. Он составил 424,4 тысячи тонн. В регионе произведено свыше 1,2 миллиона тонн молока. Это на 0,9 процентов больше, чем в прошлом году.

В целом, объем производства сельхозпродукции вырос на 4,6 процента. Он составил 342,5 миллиона рублей.

- Позитивная динамика в отрасли дает гарантию выполнения показателей в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». К 2024 году регион нарастит экспорт мясной и молочной продукции до 27 миллионов долларов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В крае также отмечают увеличение объема производства зерновых культур – на 11,6 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU