На Кубани объем производства сельхозпродукции вырос на 4,6 процента
В Краснодарском крае отмечен рост как в отрасли животноводства, так и в растениеводстве.
Объем производства мяса в сравнении с 2019 годом вырос на 5,8 процентов. Он составил 424,4 тысячи тонн. В регионе произведено свыше 1,2 миллиона тонн молока. Это на 0,9 процентов больше, чем в прошлом году.
В целом, объем производства сельхозпродукции вырос на 4,6 процента. Он составил 342,5 миллиона рублей.
- Позитивная динамика в отрасли дает гарантию выполнения показателей в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». К 2024 году регион нарастит экспорт мясной и молочной продукции до 27 миллионов долларов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В крае также отмечают увеличение объема производства зерновых культур – на 11,6 процентов.
ИСТОЧНИК KP.RU