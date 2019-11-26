2019-11-26T10:45:36+03:00
Общество

На Кубани объем производства сельхозпродукции вырос на 4,6 процента

Он составил 342,5 миллиона рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация краяФото: администрация края
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае отмечен рост как в отрасли животноводства, так и в растениеводстве.

Объем производства мяса в сравнении с 2019 годом вырос на 5,8 процентов. Он составил 424,4 тысячи тонн. В регионе произведено свыше 1,2 миллиона тонн молока. Это на 0,9 процентов больше, чем в прошлом году.

В целом, объем производства сельхозпродукции вырос на 4,6 процента. Он составил 342,5 миллиона рублей.

- Позитивная динамика в отрасли дает гарантию выполнения показателей в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». К 2024 году регион нарастит экспорт мясной и молочной продукции до 27 миллионов долларов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В крае также отмечают увеличение объема производства зерновых культур – на 11,6 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Каневском районе застройщик обманул 16 человек на 22 миллиона рублей
В Тихорецке мужчина забил до смерти собутыльника из-за 100 рублей
Жители города Краснодара должны за свет более 32 млн рублей
В Краснодаре водитель «Шевроле» сбил мужчину на электросамокате и его 6-летнюю дочь
ВТБ и «Мир» предлагают клиентам до 10% на остаток по счёту
Кубанский спортсмен взял «золото» на всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука
В середине недели на Кубань придут долгожданные дожди
«Локомотив-Кубань» разбил «Зелену-Гуру» в Краснодаре
В кубанском парламенте обсудили развитие бальнеологического лечения в регионе
Вопрос организации школьного питания обсудили в Законодательном собрании края
В Апшеронском районе осудят вымогателей, которые «выбивали» из людей деньги
В Краснодаре по инициативе местных жителей отремонтируют улицу Передовую
На Кубани выросло производство питьевого молока
Многодетные семьи Сочи смогут бесплатно отдохнуть на горнолыжных курортах Красной Поляны
В Краснодаре пройдет выставка «Компас Краснодарского края»