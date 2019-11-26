2019-11-26T11:07:47+03:00
Общество

В середине недели на Кубань придут долгожданные дожди

По прогнозам синоптиков, их стоит ждать уже с завтрашнего дня
Александра ПОДУШКО
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В середине недели на Кубань придут долгожданные дождиВ середине недели на Кубань придут долгожданные дождиФото: Архив "КП"
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В среду, 27 ноября, на Кубань придут долгожданные дожди, их не было месяц в регионе. С одной стороны хорошо, а с другой - ожидаются низкие температуры и, возможно, будет гололед.

По данным краснодарского Гидрометцентра, в Краснодарском крае выпадут осадки в виде дождя, в горах с мокрым снегом. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4…-1 градус, в восточной половине края до -3 градусов. Днем 7…12 градусов тепла, в южной половине края до +16.

На Черноморском побережье также выпадет дождь. Ветер южный, юго-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6…11 градусов, днем 27 ноября - 12-17 градусов.

В Краснодаре, по данным Яндекс.Погоды, в среду и четверг ожидается небольшой дождь. Днем +10…+11 градусов, ночью температура опустится до +8…+9 градусов.

Напомним, в регионе почти месяц не было дождей. Земля на полях края покрылась сетью крупных трещин, а в Новороссийске так вообще воду в дома стали давать по графику. Причиной такой засушливой осени стал блокирующий антициклон, который не давал прорваться в край дождям.

В последний раз на Кубани подобная засуха отметилась в 2001-м - ее продолжительность была тоже 60 дней. Что ужасно, она сопровождалась интенсивными суховеями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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