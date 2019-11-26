В Краснодаре водитель «Шевроле» сбил мужчину на электросамокате и его 6-летнюю дочь

СЕГОДНЯ 11:33 2019-11-26T11:33:04+03:00

Девочка не получила серьезных травм, ей назначили амбулаторное лечение

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В краевой столице 25 ноября около 17:00 на пересечении улиц Тихорецкая и Восточно-Кругликовская произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 43-летний мужчина за рулем автомобиля марки «Шевроле» сбил пешеходов. Они двигались по проезжей части дороги на электросамокате, хотя рядом был тротуар, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате 38-летний мужчина с травмами был госпитализирован, а его 6-летняя дочь не получила серьезных травм, ей назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Краснодаре столкнулись две иномарки. В результате ДТП пострадала и припаркованная у обочины «Газель».

ИСТОЧНИК KP.RU