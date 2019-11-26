В Краснодаре 28 ноября на улице Гоголя временно ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 13:26 2019-11-26T13:26:24+03:00

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28 ноября в краевой столице ограничат движение автомобилей по улице Гоголя на участке от Красноармейской до Красной. В этот день пройдет торжественное краевое мероприятие, посвященное Дню бухгалтера и аудитора.

- Этот участок улицы освободят от припаркованного транспорта с 22600 часов 27 ноября до окончания мероприятия 28 ноября, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара отметили, что для обеспечения безопасности дорожного движения установят временные дорожные знаки.

Напомним, с 3 по 12 декабря в Краснодарском крае будет проходить Декада инвалидов. В регионе состоятся мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, содействие в их трудоустройстве.

ИСТОЧНИК KP.RU