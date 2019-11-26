В центр амбулаторной онкопомощи Крымска доставили новое оборудование

СЕГОДНЯ 14:02 2019-11-26T14:17:02+03:00

В медучреждении теперь есть аппарат ультразвуковой диагностики, фиброгастроскоп и фиброколоноскоп

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Новое оборудование получил ЦАОП, открывшийся весной на базе поликлиники Крымской центральной районной больницы. Это было сделано благодаря проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями».

- Теперь в медучреждении есть аппарат ультразвуковой диагностики, фиброгастроскоп и фиброколоноскоп общей стоимостью 8,4 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также до конца года запланировано получение и установка компьютерного томографа.

ЦАОП с дневным стационаром начал работу с апреля. Всего с начала года на Кубани открылось 11 таких центров.

Напомним, в Краснодаре по инициативе местных жителей отремонтируют улицу Передовую. Завершить обновление планируют до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU