В центр амбулаторной онкопомощи Крымска доставили новое оборудование
Новое оборудование получил ЦАОП, открывшийся весной на базе поликлиники Крымской центральной районной больницы. Это было сделано благодаря проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями».
- Теперь в медучреждении есть аппарат ультразвуковой диагностики, фиброгастроскоп и фиброколоноскоп общей стоимостью 8,4 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Также до конца года запланировано получение и установка компьютерного томографа.
ЦАОП с дневным стационаром начал работу с апреля. Всего с начала года на Кубани открылось 11 таких центров.
Напомним, в Краснодаре по инициативе местных жителей отремонтируют улицу Передовую. Завершить обновление планируют до конца 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU