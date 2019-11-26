В Краснодаре модернизируют мусорные площадки

СЕГОДНЯ 16:08 2019-11-26T16:08:30+03:00

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В Краснодаре продолжается работа по модернизации площадок для сбора бытового мусора. На сегодняшний день в городе оборудовали более 350 площадок нового образца, а к середине декабря их количество вырастет до 538.

- Новые площадки с крышей и дверцами заменили старые в частном секторе и районах многоэтажной застройки. Сейчас, собрав отзывы горожан, их конструкцию будут дорабатывать, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В частности, оборудуют дополнительные подходы, а некоторые перенесут, так как горожане отметили их небезопасное расположение – окна для выброса мусора находятся со стороны проезжей части. В ближайшее время специалисты городских коммунальных служб устранят выявленные недочеты.

Напомним, в Краснодаре по инициативе местных жителей отремонтируют улицу Передовую. Завершить обновление планируют до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU