Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива

СЕГОДНЯ 17:08 2019-11-26T17:08:41+03:00

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Буквально вчера в Приморско-Ахтарске на дне отступившего Азовского моря искатели со всего края пытались найти утерянные ценности, а уже сегодня вода вернулась в привычные берега.

- Да, действительно, море вернулось после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, - рассказали в администрации Приморско-Ахтарского района. - Он был вызван сильным восточным ветром.

Азовское море возвращается в привычные берега.Видео: instagram.com/l_e_n_k_a__p_e_n_k_a

Порывы его достигали 20-25 метров в секунду. Еще один фактор - малое количество осадков в бассейнах рек, впадающих в Азовское море. Это также привело к сильному падению уровня воды.

Жители азовского побережья отмечали, что такого не происходило уже несколько десятков лет. А сегодня наблюдали не менее зрелищное явление - то, как море возвращается. Очевидцы успели записать происходящее на видео и загрузили ролик в Сеть.

ИСТОЧНИК KP.RU