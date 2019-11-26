2019-11-26T18:04:48+03:00
Общество

МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове, где погибла анапчанка

К катастрофе привели неверные действия командира воздушного судна
Максим ОСОКИН
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Фото: правительство Ростовской областиФото: правительство Ростовской области
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Причиной крушения пассажирского Boeing 737-800 компании Flydubai, который летел из Дубая и разбился при заходе на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону, стали ошибки пилотов. Об этом говорится в официальном отчете Межгосударственного авиационного комитета.

- Катастрофа произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании, - говорится в заключении специалистов.

В отчете МАК указывается, что командир лайнера перед катастрофой впал в ступор. Он никак не реагировал на слова второго пилота, чьи подсказки были верными и могли помочь избежать трагедии, которая унесла жизни 62 человек – 55 пассажиров и семи членов экипажа.

Также в отчете МАК указывается, что дополнительными факторами, которые могли привести к крушению лайнера, стали недостаточная подготовка командира экипажа, турбулентность и усталость летчиков.

Напомним, Boeing 737-800 компании Flydubai разбился при заходе на посадку в Ростове-на-Дону 16 марта 2016 года.

Среди пассажиров была жительница Анапы Олеся Караванцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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