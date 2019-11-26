2019-11-26T19:54:30+03:00
Звезды

В Краснодарском крае открывают театральные отделения в детских школах искусств

В 2019 году они начали работу в 17 муниципалитетах региона
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В 2019 году в 17 муниципальных образованиях Краснодарского края начали работу театральные отделения при детских школах искусств. Теперь число занимающихся этим видом искусства детей превысило 1,5 тысячи.

- В частности, открылись театральные отделения в Анапе, Армавире, Геленджике, Новороссийске, а также Апшеронском, Кореновском, Крыловском, Лабинском и других районах, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На сегодняшний день театральные отделения функционируют почти в 60 детских школах искусств Кубани.

Напомним, на Кубани выделят средства для строительства столовых в школах. В данный момент, в некоторых учебных заведениях для приготовления пищи для учащихся переоборудуют классные комнаты. Во всех школах должны быть отдельные столовые со специальным оборудованием. В 2020 году преступят к разработке программы по строительству пищеблоков во в образовательных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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