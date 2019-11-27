2019-11-27T10:02:30+03:00
Спорт

Представители Краснодарского края выступят в Токио на чемпионате мира по прыжкам на батуте

В этом году участие в турнире примут 342 атлета из 38 стран
Александра ПОДУШКО
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Фото: минспорта Краснодарского краяФото: минспорта Краснодарского края
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С 28 ноября по 8 декабря в Токио пройдет чемпионат мира по прыжкам на батуте. Участие в турнире примут 342 атлета из 38 стран. Медали разыграют в индивидуальных и синхронных прыжках, а также на двойном минитрампе и акробатической дорожке.

- В составе сборной страны в столице Японии выступят семь представителей Кубани. Это Сусана Кочесок, Ирина Кундиус, Никита Федоренко, Дмитрий Ушаков, Ирина Силичева, Александр Синицын и Галина Бегим, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства спорта и физической культуры Краснодарского края.

Этот чемпионат мира является одним из этапов отбора на Олимпиаду 2020 года и на Всемирные игры.

Напомним, кубанский спортсмен взял «золото» на всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука. Яков Терешков воспитанник новороссийской школы «Раевская».

ИСТОЧНИК KP.RU

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