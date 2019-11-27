2019-11-27T09:41:49+03:00
Звезды

В Краснодаре пройдет выставка «Весь мир – театр!»

Будут представлены эскизы костюмов и макеты
Александра ПОДУШКО
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Фото: министерство культуры краяФото: министерство культуры края
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Выставка «Весь мир – театр!» пройдет с 3 по 8 декабря в Краснодаре в краевом выставочном зале изобразительных искусств.

- Важной частью экспозиции станут работы художника-постановщика Краснодарского академического театра драмы имени Горького - Сергея Владимировича Аболмазова. Будут представлены эскизы костюмов, театральные макеты и другие работы автора, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Выставка «Весь мир – театр!» пройдет на площадке Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств с 3 по 8 декабря.

Напомним, в Краснодарском крае открывают театральные отделения в детских школах искусств. В 2019 году они начали работу в 17 муниципалитетах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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