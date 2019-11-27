В Краснодаре пройдет выставка «Весь мир – театр!»
Выставка «Весь мир – театр!» пройдет с 3 по 8 декабря в Краснодаре в краевом выставочном зале изобразительных искусств.
- Важной частью экспозиции станут работы художника-постановщика Краснодарского академического театра драмы имени Горького - Сергея Владимировича Аболмазова. Будут представлены эскизы костюмов, театральные макеты и другие работы автора, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
Выставка «Весь мир – театр!» пройдет на площадке Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств с 3 по 8 декабря.
Напомним, в Краснодарском крае открывают театральные отделения в детских школах искусств. В 2019 году они начали работу в 17 муниципалитетах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU