На Кубани у мужчины за долги по алиментам арестовали корову

СЕГОДНЯ 10:04 2019-11-27T11:20:09+03:00

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Судебные приставы по Кореновску и Выселковскому району взыскали крупную задолженность по алиментам.

38-летний житель станицы Новомалороссийской не платил деньги на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Он задолжал 116 тысяч рублей. Исполнительный лист поступил судебным приставам. Сотрудником ведомства был реализован весь комплекс мер по взысканию денег, но самой эффективной – стал арест.

- Приставы выехали по месту проживания должника. Они составили акт описи и ареста коровы. Животное передали бывшей супруге неплательщика алиментов в счет погашения долга по содержанию несовершеннолетнего ребенка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU