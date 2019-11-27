2019-11-27T12:18:15+03:00
Происшествия

В Апшеронске задержали подозреваемого в угоне

Ранее мужчина уже был судим
Александра ПОДУШКО
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В Апшеронске задержали подозреваемого в угонеВ Апшеронске задержали подозреваемого в угоне
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Экипаж Росгвардии находился на маршруте патрулирования. Он получил от сотрудников полиции сообщение об угоне автомобиля марки «Лада Приора» в поселке Нефтегорск Апшеронского района.

Уже через 10 минут росгвардейцы обнаружили машину на улице Королева. Стражи правопорядка остановили авто, за рулем которого находился местный житель.

- Стало известно, что мужчина ранее уже был судим. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Напомним, на окраине Краснодара местные жители организовали нарколабораторию. Наркотики они сбывали через Интернет-магазин путем тайниковых закладок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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