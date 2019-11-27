В Апшеронске задержали подозреваемого в угоне
Экипаж Росгвардии находился на маршруте патрулирования. Он получил от сотрудников полиции сообщение об угоне автомобиля марки «Лада Приора» в поселке Нефтегорск Апшеронского района.
Уже через 10 минут росгвардейцы обнаружили машину на улице Королева. Стражи правопорядка остановили авто, за рулем которого находился местный житель.
- Стало известно, что мужчина ранее уже был судим. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
Напомним, на окраине Краснодара местные жители организовали нарколабораторию. Наркотики они сбывали через Интернет-магазин путем тайниковых закладок.
ИСТОЧНИК KP.RU