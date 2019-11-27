СЕГОДНЯ 12:28 2019-11-27T12:28:37+03:00

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В Краснодаре обновили подстанцию «Лорис», которая была построена в 1976 году. Ее мощность увеличили почти в два раза.

Как рассказал генеральный директор компании «Россети Кубань» Сергей Сергеев, объем инвестиций в реконструкцию составил более 420 миллионов рублей. Мощность объекта увеличена почти вдвое.

Подстанция «Лорис» является транзитной между Краснодарской ТЭЦ и подстанцией 220 киловольт «Витаминкомбинат». Она питающий центр для 75 тысяч жителей и 63 объектов социальной инфраструктуры, международного аэропорта «Краснодар» и 10 пригородных населенных пунктов: поселков Индустриальный, Лорис, Октябрьский, Знаменский, Пригородный, Агроном, хутора Ленина, Пашковского и Новознаменского жилых районов, станицы Старокорсунской.

- В 2020 году в Краснодаре планируется реконструкция четырех и строительство одного нового питающего центра. Будут модернизированы подстанции «Калинино», «Южная», «Западная-2»и «ВНИИРис», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU