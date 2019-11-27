2019-11-27T13:20:36+03:00
Общество

Краснодар занял 4 место по качеству жизни среди городов России

Рейтинг составил Финансовый университет при правительстве РФ
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Краевая столица заняла 4 место по качеству жизни среди городов России. На первом месте - Казань, втором - Грозный, на третьем – Тюмень, Москва стала пятой.

- Рейтинг составил Финансовый университет при правительстве РФ. Он был сделан на основе опросов общественного мнения, проведенных в 78 российских городах. Каждый населенный пункт оценивался по развитию культуры и образования, качеству медицинского обслуживания, состоянию ЖКХ и дорожного хозяйства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В каждом городе специалисты опросили не менее 600 респондентов. Работы в этой области проводятся в университете ежегодно с 2014 года.

Регион же оценивает деятельность органов местного самоуправления по вопросам социально-экономического развития и качества жизни. По итогам представители краевых министерств дают конкретные рекомендации для социально-экономического развития территории.

Напомним, Кубань вошла в тройку лидеров по объемам ввода жилья. В январе-октябре этого года было построено 47,7 тысяч квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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