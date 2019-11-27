В Сочи в массовом ДТП пострадал водитель иномарки

СЕГОДНЯ 13:38 2019-11-27T13:38:27+03:00

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В Сочи 26 ноября около 22:00 на улице Донской произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 32-летний мужчина за рулем автомобиля марки «Пежо» выехал на полосу встречного движения, где влетел в «Фольксваген Поло». От удара «Пежо» столкнулся с автобусом «ПАЗ», а «Фольксваген» въехал в припаркованные «Ниссан» и «Хендай».

- В результате происшествия 21-летний водитель «Фольксвагена» с травмами был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, экипаж Росгвардии получил от сотрудников полиции сообщение об угоне автомобиля марки «Лада Приора» в поселке Нефтегорск Апшеронского района. Уже через 10 минут они обнаружили машину на улице Королева. Стражи правопорядка остановили авто, за рулем которого находился местный житель. Его передали правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU