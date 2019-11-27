2019-11-27T15:32:51+03:00
Происшествия

В Адыгее загорелся камыш

Угрозы распространения огня нет
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: социальные сетиФото: социальные сети
Изменить размер текста:

В районе поселка Яблоновского загорелся камыш. Площадь возгорания составила порядка 200 квадратных метров.

- На место направлены оперативные сотрудники. Подъезд специальной техники к месту возгорания невозможен. Вокруг участка выставлено оцепление, - рассказали «КП» - Кубань» в ГУ МЧС России по республике Адыгея.

Пожар в поселке Энем.

По словам специалистов, угрозы распространения огня нет. По этому, пожарные и спецтехника будут дежурить на месте ЧП до полного выгорания сухой растительности.

Напомним, в Краснодаре прошел брифинг, посвященный пожарной безопасности при использовании пиротехники. В нем приняли участие представители регионального министерства ГО и ЧС, МЧС и департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя. По словам специалистов, покупать пиротехнические изделия необходимо только в специализированных магазинах. При этом, упаковка не должна иметь повреждений, на ней обязательно должны указываться срок годности, а также знак сертификации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре суд отказался смягчать приговор мужчине, который убил свою падчерицу
В краевой столице запретят стоянку транспорта в 1-м Севастопольском проезде
«Краснодар Водоканал» выполнит модернизацию сетей по ул. Черкасской
В 2020 году на Кубани капитально отремонтируют 40 медучреждений
В частном детсаду Новороссийска два повара ошпарились кипятком
В Новороссийске 28 ноября ограничат движение из-за праздника
На Кубани задержали находящихся в федеральном розыске мужчину и женщину
Бюджет Краснодарского края за три года вырос на 100 миллиардов рублей
В «Комсомольской правде» на Кубани назначен новый руководитель
В Сочи в массовом ДТП пострадал водитель иномарки
Краснодар занял 4 место по качеству жизни среди городов России
На Сочи 28 ноября обрушится ураганный ветер и ливень
Лабинский район получил грант на благоустройство