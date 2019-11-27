В Адыгее загорелся камыш

СЕГОДНЯ 15:32 2019-11-27T15:32:51+03:00

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В районе поселка Яблоновского загорелся камыш. Площадь возгорания составила порядка 200 квадратных метров.

- На место направлены оперативные сотрудники. Подъезд специальной техники к месту возгорания невозможен. Вокруг участка выставлено оцепление, - рассказали «КП» - Кубань» в ГУ МЧС России по республике Адыгея.

Пожар в поселке Энем.

По словам специалистов, угрозы распространения огня нет. По этому, пожарные и спецтехника будут дежурить на месте ЧП до полного выгорания сухой растительности.

Напомним, в Краснодаре прошел брифинг, посвященный пожарной безопасности при использовании пиротехники. В нем приняли участие представители регионального министерства ГО и ЧС, МЧС и департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя. По словам специалистов, покупать пиротехнические изделия необходимо только в специализированных магазинах. При этом, упаковка не должна иметь повреждений, на ней обязательно должны указываться срок годности, а также знак сертификации.

ИСТОЧНИК KP.RU