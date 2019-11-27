2019-11-27T16:12:43+03:00
Общество

В краевой столице запретят стоянку транспорта в 1-м Севастопольском проезде

Оставить машину здесь нельзя будет с 25 декабря
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре с 25 декабря запретят стоянку и остановку автомобилей на проезжей части 1-го Севастопольского проезда на участке от ул. Красных Партизан и ул. им. Бабушкина. Изменения вступят в силу с 25 декабря. Данный участок ограничат соответствующими дорожными знаками.

- Данные меры позволят обеспечить безопасность дорожного движения, а также повысить пропускную способность дороги, -сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Водителей просят быть внимательными и строго следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, в четверг, 28 ноября, новороссийских автолюбителей ждут неудобства. В городе с 07:00 до 13:00 ограничат движение транспорта. Связано это с праздником, который пройдет в Морском культурном центре. Жителей и гостей города-героя просят быть внимательными и учитывать ограничения в движении при планировании маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU

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