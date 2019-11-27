2019-11-27T17:10:10+03:00
Общество

Сегодня в кубанском парламенте состоялось собрание фракции партии «Единая Россия»

Его провел руководитель фракции, спикер Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко
Поделиться:
Изменить размер текста:

В работе принял участие директор департамента внутренней политики администрации края Сергей Пуликовский.

Основной вопрос повестки дня – организация работы членов фракции по повышению эффективности использования госимущества и увеличению поступления неналоговых доходов в региональный бюджет.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко неоднократно подчеркивал, что данный вопрос находится на особом контроле кубанского парламента. По поручению спикера регионального парламента эффективность использования государственной собственности регулярно анализируется в профильном комитете на рабочих совещаниях, в ходе выездов депутатов в муниципальные образования с привлечением руководителей органов исполнительной власти, местного самоуправления, федеральных структур, общественных организаций.

Подробно о результатах данной работы проинформировал вице-спикер ЗСК, председатель комитета по вопросам имущественных и земельных отношений Сергей Усенко. Он отметил, что из общего прогнозного объема доходов краевого бюджета в 2019 году неналоговые доходы увеличатся к плановому назначению на 10% и составят 6,3 млрд. рублей.

Также были озвучены итоги прошедшей в 2018 году кадастровой оценки объектов капстроительства и оценки земельных участков сельхозназначения и земель населенных пунктов.

Особое внимание уделяется вопросу предоставления земельных участков многодетным семьям. Спикер ЗСК Юрий Бурлачко предложил данной теме посвятить отдельное заседание фракции.

«Нужно активизировать решение этого вопроса. Поэтому во время работы в своих избирательных округах прошу оказывать муниципалитетам содействие в выполнении намеченных мероприятий. Помощь многодетным семьям должна быть на постоянном контроле», – подчеркнул Юрий Бурлачко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2020 году в Краснодарском крае начнут возведение 23 школ и детсадов
В Краснодаре запретят стоянку машин у театра драмы
Кубань примет участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
В Краснодаре продолжается расселение аварийных домов
Парламентарии поддержали законопроект о налоговом вычете на прибыль предприятий базовых отраслей
На Кубани контракты с инвесторами будут заключать по новой схеме
В краснодарский микрорайон Гидростроителей пустят трамвай
«Краснодар Водоканал» выполнил замену сетей на ул. Тюляева
Уполномоченный совместно с прокуратурой края выявили нарушения в похоронном деле Новороссийска
«Доктору Франкенштейну» продлили арест в СИЗО до 31 декабря
Уполномоченный помог предпринимателю получить разрешение на строительство многоэтажки в Сочи
В Краснодаре суд отказался смягчать приговор мужчине, который убил свою падчерицу
В краевой столице запретят стоянку транспорта в 1-м Севастопольском проезде
«Краснодар Водоканал» выполнит модернизацию сетей по ул. Черкасской
В 2020 году на Кубани капитально отремонтируют 40 медучреждений
В частном детсаду Новороссийска два повара ошпарились кипятком
В Адыгее загорелся камыш
В Новороссийске 28 ноября ограничат движение из-за праздника
На Кубани задержали находящихся в федеральном розыске мужчину и женщину
Бюджет Краснодарского края за три года вырос на 100 миллиардов рублей
В «Комсомольской правде» на Кубани назначен новый руководитель
В Сочи в массовом ДТП пострадал водитель иномарки
Краснодар занял 4 место по качеству жизни среди городов России