Сегодня в кубанском парламенте состоялось собрание фракции партии «Единая Россия»

СЕГОДНЯ 17:10 2019-11-27T17:10:10+03:00

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В работе принял участие директор департамента внутренней политики администрации края Сергей Пуликовский.

Основной вопрос повестки дня – организация работы членов фракции по повышению эффективности использования госимущества и увеличению поступления неналоговых доходов в региональный бюджет.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко неоднократно подчеркивал, что данный вопрос находится на особом контроле кубанского парламента. По поручению спикера регионального парламента эффективность использования государственной собственности регулярно анализируется в профильном комитете на рабочих совещаниях, в ходе выездов депутатов в муниципальные образования с привлечением руководителей органов исполнительной власти, местного самоуправления, федеральных структур, общественных организаций.

Подробно о результатах данной работы проинформировал вице-спикер ЗСК, председатель комитета по вопросам имущественных и земельных отношений Сергей Усенко. Он отметил, что из общего прогнозного объема доходов краевого бюджета в 2019 году неналоговые доходы увеличатся к плановому назначению на 10% и составят 6,3 млрд. рублей.

Также были озвучены итоги прошедшей в 2018 году кадастровой оценки объектов капстроительства и оценки земельных участков сельхозназначения и земель населенных пунктов.

Особое внимание уделяется вопросу предоставления земельных участков многодетным семьям. Спикер ЗСК Юрий Бурлачко предложил данной теме посвятить отдельное заседание фракции.

«Нужно активизировать решение этого вопроса. Поэтому во время работы в своих избирательных округах прошу оказывать муниципалитетам содействие в выполнении намеченных мероприятий. Помощь многодетным семьям должна быть на постоянном контроле», – подчеркнул Юрий Бурлачко.

ИСТОЧНИК KP.RU