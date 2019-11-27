В Краснодаре продолжается расселение аварийных домов

СЕГОДНЯ 18:03 2019-11-27T18:03:22+03:00

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В Краснодаре до 2025 года запланировано расселение 53 аварийных домов. В них в 520 квартирах проживают более 1300 человек. Деньги на это выделяют по нацпроекту «Жилье и городская среда» из Фонда содействия реформированию ЖКХ, краевой программы и городской казны.

- Освободившиеся участки не будут выставлены на торги. Их используют для создания социальных объектов, спортивных и детских площадок, а также зеленых зон, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Все расселенные дома проверят сотрудники краевого Управления госохраны объектов культурного наследия на предмет исторической ценности. Это позволит избежать их попадания под снос.

В данный момент идет расселение 9 аварийных домов. В 2020 году эта процедура ждет еще 8 зданий.

Напомним, в краснодарский микрорайон Гидростроителей пустят трамвай.

ИСТОЧНИК KP.RU