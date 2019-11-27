2019-11-27T19:11:47+03:00
Общество

В Краснодаре запретят стоянку машин у театра драмы

Запрет вступит в силу 20 декабря
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краевой столице приято решение о запрете остановки и стоянки автомобилей вдоль здания Академического театра драмы. Он вступит в силу с 20 декабря.

- Запрещающие знаки появятся на участке между Коммунаров,133 и Красноармейской,106, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и строго следовать указаниям установленных знаков.

Напомним, в Краснодаре улучшат транспортную доступность микрорайона Гидростроителей. Для этого планируют построить Южный скоростной периметр, дорогу по проспекту Писателя Знаменского, расширят улицу Дмитрия Благоева, а также построят новую трамвайную ветку и дорогу по улице Мачуги. В данный момент в микрорайон Гидростроителей два въезда и выезда. Из-за этого горожане вынуждены тратить много времени утром и вечером, простаивая в многокилометровых пробках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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