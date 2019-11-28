2019-11-28T09:37:13+03:00
Происшествия

В Краснодаре на Ростовском шоссе столкнулись две легковушки

На данном участке дороги образовался затор
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре на Ростовском шоссе столкнулись две легковушкиВ Краснодаре на Ростовском шоссе столкнулись две легковушкиФото: Ольга СУХОВА
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В краевой столице рано утром 28 ноября на Ростовском шоссе, рядом с Петра Метальникова произошло дорожно-транспортное происшествие.

По сообщениям очевидцев, столкнулись иномарка и «Лада». О пострадавших не сообщается. В сторону «Бауцентра» образовался затор.

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия будут разбираться сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в Геленджике в районе 1511 километра федеральной автодороги «Дон» 27 ноября в 21:15 произошло дорожно-транспортное происшествие. 38-летний местный житель за рулем автомобиля марки Lexus превысил скорость, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд с дороги. Машина опрокинулась. В больницу были госпитализированы водитель, а также три ребенка – две 11-летние девочки и одна 9-летняя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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