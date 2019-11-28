СЕГОДНЯ 10:18 2019-11-28T10:18:11+03:00

На Кубани школьница получила травму во время игры на физкультуре Фото: Архив "КП"

Врачам она сообщила, что ее в живот ударил одноклассник

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22 ноября в 16:41 полицейским Щербиновского района поступило сообщение от дежурной службы «03». Врач рассказал, что станице Новощербиновской в школе №10 одноклассник ударил в живот 17-летнюю девушку.

- Потерпевшая обратилась в приемный покой, где ей предварительно поставили диагноз – разрыв яичника, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В школу для проверки выехали сотрудники полиции. Они установили, что травму девочка получила по неосторожности. Во время игры на физкультуре она упала копчиком на трубу.

Напомним, в частном детсаду Новороссийска два повара ошпарились кипятком. Женщины получили ожоги ног.

ИСТОЧНИК KP.RU