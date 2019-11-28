2019-11-28T10:26:28+03:00
Происшествия

Из краснодарской школы из-за задымления эвакуировали почти 2 тысячи человек

Пострадавших в ЧП нет
Александра ПОДУШКО
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Из краснодарской школы из-за задымления эвакуировали почти 2 тысячи человекИз краснодарской школы из-за задымления эвакуировали почти 2 тысячи человекФото: Архив "КП"
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В 09:33 диспетчеру Краснодарского ПСГ поступило сообщение о пожаре в школе, расположенной на улице Дорожной.

- В 09:41 первое подразделение установило, что в результате короткого замыкания в электрощитовой на первом этаже здания произошло возгорание на площади 2 квадратных метра, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 09:43 пожар ликвидировали сотрудники МЧС при помощи огнетушителя.

Из школы эвакуировали 1896 человек. Это учащиеся и персонал.

Как уточнили в пресс-службе, пострадавших в ЧП нет.

Напомним, 27 ноября районе поселка Яблоновского загорелся камыш. Площадь возгорания составила порядка 200 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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