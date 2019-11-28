2019-11-28T10:43:30+03:00
Общество

В Краснодаре весной 2020 года начнется строительство дороги по проспекту имени Писателя Знаменского

Здесь установят сети наружного освещения, обустроят тротуары
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре весной 2020 года начнется строительство двухполосной дороги по проспекту имени Писателя Знаменского. Ее протяженность составит более 1 километра. Здесь сделают тротуары, парковочные карманы, сети наружного освещения.

Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов, проект строительства дороги по проспекту Писателя Знаменского от Невкипелого до Валерия Гассия уже утвержден. Он прошел обязательную государственную экспертизу. К строительству должны приступить весной 2020 года. Планируется, что работы стартуют в апреле и завершатся к концу года.

- Эта дорога позволит сделать прямой проезд для жителей проспекта на улицы Невкипелого и Валерия Гассия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в краснодарский микрорайон Гидростроителей пустят трамвай. Также расширят ведущие туда дороги и построят новые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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