СЕГОДНЯ 12:20 2019-11-28T12:20:23+03:00

Их оснастят модульными зданиями с раздевалками

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В Сочи на стадионе «Фишт» установят теннисные корты. Две грунтовые площадки будут готовы уже через три месяца. Сейчас идут работы по подготовке основания кортов и укладке инженерных коммуникаций.

- Их оснастят модульными зданиями с раздевалками, системами освещения, водоотведения дождевых сточных вод и водоснабжения для ручного полива, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

- На новых теннисных кортах смогут тренироваться спортсмены центров олимпийской и спортивной подготовки, - добавили в пресс-службе стадиона «Фишт».

Напомним, кубанские спортсмены завоевали три медали на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ. За награды боролись 206 человек из 28 регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU