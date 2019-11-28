В микрорайоне Гидростроителей Краснодара достроили участок улицы Снесарева

СЕГОДНЯ 12:38 2019-11-28T12:38:09+03:00

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В краевой столице в микрорайоне Гидростроителей достроили участок улицы Снесарева. Работы выполнены от улицы имени Невкипелого до Снесарева, 10.

Протяженность участка составила 200 метров. Здесь сделали асфальтовую дорогу, соединили магистральные улицы этой части микрорайона. Это позволит изменить схемы движения 3 маршрутов общественного транспорта:

- № 28 «Юбилейный микрорайон - Невкипелого». Автобусы будут ходить дальше от Невкипелого по Снесарева, Валерия Гассия до Лермонтова;

- № 41 «Торгово-развлекательный комплекс «Семь звезд» - Валерия Гассия». Транспорт поедет в обоих направлениях на участке от Невкипелого по Снесарева, Валерия Гассия.

- № 34 «Дмитрия Благоева - ЖК «Спортивная деревня». Транспорт будет ехать до ЖК «Трилогия».

Также, по просьбам жителей в микрорайоне Гидростроителей, изменят схему движения еще одного маршрута:

- № 51 «Дмитрия Благоева - Академика Королева». Его планируют продлить до ЖК «Восточный парк».

Напомним, в Краснодаре весной 2020 года начнется строительство дороги по проспекту имени Писателя Знаменского. Здесь установят сети наружного освещения, обустроят тротуары.

ИСТОЧНИК KP.RU