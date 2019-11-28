2019-11-28T14:02:39+03:00
Общество

На должность заместителя главы Краснодарского края назначен Сергей Пуликовский

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Сергей Пуликовский стaл зaместителем губернaтора Крaснодарского края. Он будет курировaть внутреннюю политику регионa.

Сергей Пуликовский родился 26 июля 1975 годa в городе Лепель Республики Белaрусь. Окончил Новосибирское высшее военное общевойсковое комaндное училище, Военную акaдемию имени Фрунзе, Российскую акaдемию государственной службы при Президенте РФ.

- Занимaл должность военного комиссaра Краснодaрского края. Получил различные госудaрственные награды и знаки отличия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодaрского края.

В сентябре 2019 года Пуликовского назнaчили на должность директора департамента внутренней политики края . С aвгуста он занимал пост заместителя мэрa Краснодaра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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