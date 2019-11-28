Прокуратура начала проверку после пожара в краснодарской школе

СЕГОДНЯ 15:03 2019-11-28T15:04:26+03:00

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Прокуратура Краснодарского края начала проверку после пожара в краснодарской школе №65. Инцидент произошел утром 28 ноября, из здания после замыкания в электрощитовой и возгорания эвакуировали почти две тысячи человек. Задымлены были несколько помещений.

Прибывшие на место сотрудники МЧС огнетушителями ликвидировали угрозу.

В прокуратуре отмечают, что учащиеся и педагоги были своевременно эвакуированы, никто не пострадал.

- В ходе организованной прокуратурой края проверки произошедшего будут выяснены причины и условия, способствовавшие пожару, дана оценка полноте и современности ранее принятых должностными лицами администрации школы и Госпожнадзора мер по обеспечению безопасных условий обучения, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU