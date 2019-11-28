Прокуратура начала проверку после пожара в краснодарской школе
Прокуратура Краснодарского края начала проверку после пожара в краснодарской школе №65. Инцидент произошел утром 28 ноября, из здания после замыкания в электрощитовой и возгорания эвакуировали почти две тысячи человек. Задымлены были несколько помещений.
Прибывшие на место сотрудники МЧС огнетушителями ликвидировали угрозу.
В прокуратуре отмечают, что учащиеся и педагоги были своевременно эвакуированы, никто не пострадал.
- В ходе организованной прокуратурой края проверки произошедшего будут выяснены причины и условия, способствовавшие пожару, дана оценка полноте и современности ранее принятых должностными лицами администрации школы и Госпожнадзора мер по обеспечению безопасных условий обучения, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»