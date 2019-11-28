Кубанские аграрии смогут покупать технику со скидкой

СЕГОДНЯ 16:10 2019-11-28T16:10:50+03:00

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В Краснодарском крае в 2020 году запустят региональную программу, согласно условиям которой, аграрии смогут покупать сельскохозяйственную технику с 10%-й скидкой. Она будет распространяться на машины, произведенные на территории Кубани. Их изготовителям компенсируют убытки из средств краевого бюджета.

- Данную программу разработали по аналогии с федеральной, которая направлена на поддержку отечественного сельского хозяйства и сельхозмашиностроения. В 2020 году на эти цели в регионе потратят 80 млн рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что вышеупомянутая федеральная программа является одной из самых востребованных. С начала 2019 года кубанские сельхозпроизводители закупили новой техники, более чем на 3 млрд рублей.

Напомним, рыбоводы Кубани получат государственную поддержку. Для этого в региональный закон об аквакультуре внесут изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU