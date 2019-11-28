В Геленджике подвели итоги краевого конкурса «Курортный Олимп-2019»
Итоги регионального конкурса «Курортный Олимп-2019» подвели 28 ноября в Геленджике. Его победителями стали 54 человека, которые получили награды из рук главы региона Вениамина Кондратьева.
– С начала 2019 года курортная отрасль пополнила региональный бюджет почти на 7 млрд рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее. В текущем году в Краснодарском крае отдохнули более 16 млн туристов, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
На сегодняшний день на Кубани активно развивается кластерный туризм. В частности, с участием федерального бюджета формируются курортная зона «Абрау-Утриш». В будущем подобные кластеры появятся на территории Туапсинского и Темрюкского районов.
Напомним, в Сочи усилится ветер. Жителей и гостей курорта просят быть внимательными и осторожными.
ИСТОЧНИК KP.RU