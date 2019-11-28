Кубань получит 569 млн рублей на строительство школ

СЕГОДНЯ 17:36 2019-11-28T17:36:54+03:00

Деньги в 2020 году поступят по нацпроекту «Жилье и городская среда»

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В 2020 году Краснодарский край в рамках приоритетного нацпроекта «Жилье и городская среда» получит 569 млн рублей на строительство школ по программе «Стимул».

- Благодаря этим финансовым поступлениям, удастся продолжить возведение трех общеобразовательных учреждений в Краснодаре рассчитанные, в общей сложности, более чем на 4 тысячи мест, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Строительство данных школ стартовало в 2019 году в поселке Знаменском, по улицам Конгрессной и. Изобильной краевого центра. Также в июне ввели в эксплуатацию учебное заведение по ул. Героя Аверкиева на 1550 мест.

На 2020 год в Краснодарском крае запланировано возведение 14 школ и 9 детских садов. На это потратят около 10 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.

Напомним, на решение проблемы обманутых кубанских дольщиков дополнительно направят один миллиард рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU