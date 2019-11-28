Школьники из Краснодарского края завоевали 12 наград форума «Шаг в будущее»

СЕГОДНЯ 19:14 2019-11-28T19:14:01+03:00

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В Кировской области проходит форум юных исследователей «Шаг в будущее». Он собрал более 150 учеников 2-11 классов из трех федеральных округов России. Кубань на мероприятии представляют 9 школьников из Армавира, Краснодара, Новороссийска и Курганинского района.

- Участники форума представляют на суд компетентного жюри свои исследовательские работы в технике и инженерии, естественных науках, математике и информационных технологиях, социально-гуманитарных и экономических науках, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По итогам форума кубанские школьники завоевали 12 наград разного достоинства. Теперь они смогут претендовать на участие в финале программы «Шаг в будущее» в 2020 году в Москве.

Напомним, в 2020 году Краснодарский край в рамках приоритетного нацпроекта «Жилье и городская среда» получит 569 млн рублей на строительство школ по программе «Стимул».

ИСТОЧНИК KP.RU