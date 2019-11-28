На дорогах Краснодарского края установят дополнительное освещение

СЕГОДНЯ 19:53 2019-11-28T19:53:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском крае в 2020 году установят освещение вдоль 100 км дорог. На эти цели потратят 100 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

- С начала 2019 года рабочие установили освещение на 76 км кубанских дорог. Финансирование работ составило порядка 250 млн рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В частности, в 2020 году запланирована установка мачт в 30-ти населенных пунктах Кубани.

Стоит добавить, что в 2019 году Краснодарский край досрочно выполнил дорожные работы в рамках БКАД. В их рамках провели ремонт 133 участков общей протяженностью почти 245 км. В 2020 году на приведение кубанских трасс в порядок предусмотрено 250 млн рублей.

Напомним, в Краснодарском крае принимают меры по снижению количества «лобовых» ДТП. В частности, устанавливают барьерные заграждения между встречными полосами. До конца 2019 года они появятся еще на 60 км региональных трасс.

ИСТОЧНИК KP.RU