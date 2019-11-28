2019-11-28T19:53:02+03:00
Общество

На дорогах Краснодарского края установят дополнительное освещение

Фонари появятся еще на 100 км региональных трасс
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае в 2020 году установят освещение вдоль 100 км дорог. На эти цели потратят 100 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

- С начала 2019 года рабочие установили освещение на 76 км кубанских дорог. Финансирование работ составило порядка 250 млн рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В частности, в 2020 году запланирована установка мачт в 30-ти населенных пунктах Кубани.

Стоит добавить, что в 2019 году Краснодарский край досрочно выполнил дорожные работы в рамках БКАД. В их рамках провели ремонт 133 участков общей протяженностью почти 245 км. В 2020 году на приведение кубанских трасс в порядок предусмотрено 250 млн рублей.

Напомним, в Краснодарском крае принимают меры по снижению количества «лобовых» ДТП. В частности, устанавливают барьерные заграждения между встречными полосами. До конца 2019 года они появятся еще на 60 км региональных трасс.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьники из Краснодарского края завоевали 12 наград форума «Шаг в будущее»
В Краснодаре продолжаются работы по озеленению
На Кубани будут строже наказывать за несанкционированное использование водных ресурсов
Кубань получит 569 млн рублей на строительство школ
Кубанские дороги станут безопаснее
В кубанском департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства новый руководитель
В Геленджике подвели итоги краевого конкурса «Курортный Олимп-2019»
Кубанские аграрии смогут покупать технику со скидкой
На Кубани выделят дополнительные средства на организацию водоснабжения
В Краснодар прибудут мощи святого Николая Чудотворца и Спиридона Тримифунтского
В Армавире водитель сбил школьницу
На решение проблемы обманутых дольщиков дополнительно направляется один миллиард рублей
Прокуратура начала проверку после пожара в краснодарской школе
На Кубани в учреждениях культуры отметят Международный день инвалидов
В Сочи усилится ветер
В Туапсинском районе полицейские задержали грабителей
В Крымском районе мужчина поджег дом, в котором находилась его сожительница
На должность заместителя главы Краснодарского края назначен Сергей Пуликовский
В микрорайоне Гидростроителей Краснодара достроили участок улицы Снесарева
В Сочи на стадионе «Фишт» установят теннисные корты
Кубанские поселения освободят от ряда полномочий. В частности, речь идет о жилищно-коммунальной политике
В Краснодаре офтальмологи НИИ-ККБ№1 за пять лет прооперировали 50 тысяч человек
В Краснодаре улицу Красноармейскую очистили от незаконно припаркованных авто