На Кубани открыли еще два обновленных кинозала

СЕГОДНЯ 08:11 2019-11-29T08:59:58+03:00

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С 2016 по 2018 год в Краснодарском крае были модернизированы 22 кинозала. В 2019 году эта работа продолжается в формате федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Торжественные мероприятия 28 ноября прошли в Курганинске и Гулькевичах.

В Гулькевичском районе работает один кинотеатр с двумя кинозалами. На его модернизацию выделили 5 миллионов рублей. В нем установили новый цифровой проектор, киноэкран с серебряным покрытием, звуковой процессор и усилители мощности.

- В Курганинске возобновил работу малый зал кинотеатра «Победа». Теперь он оборудован новейшей техникой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, Кубань получит 569 млн рублей на строительство школ. Деньги в 2020 году поступят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

ИСТОЧНИК KP.RU