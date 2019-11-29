СЕГОДНЯ 10:55 2019-11-29T10:56:36+03:00

В Краснодаре и Сочи «Городскими электричками» воспользовались более миллиона человек Фото: Тимур ХАНОВ

Они курсируют в регионе с декабря 2018 года [фото]

Изменить размер текста: A A

С начала года в Краснодаре и Сочи электричками воспользовались более миллиона человек. Это на 17 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: администрация края

Пассажиропоток на Краснодарском направлении по отношению к началу года вырос почти в три раза и составил более 90 тысяч человек. Поездка с любой окраины краевой столицы в центр займет в среднем 20 минут. Сейчас это самый быстрый способ перемещения в пределах Краснодарской и Сочинской агломераций.

- В электропоездах действуют абонементные билеты и все виды льгот пригородного железнодорожного транспорта, в том числе, для студентов, школьников и ветеранов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Фото: администрация края

Напомним, на дорогах Краснодарского края установят дополнительное освещение. Фонари появятся еще на 100 км региональных трасс.

ИСТОЧНИК KP.RU