2019-11-29T11:11:38+03:00
Общество

На Кубани на налог от продажи «Магнита» реконструируют три водопровода

А также построят казачий корпус
Александра ПОДУШКО
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На Кубани на налог от продажи «Магнита» реконструируют три водопроводаНа Кубани на налог от продажи «Магнита» реконструируют три водопроводаФото: Архив "КП"
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Стало известно, на что власти Кубани потратят налог Галицкого от продажи «Магнита». Об этом СМИ сообщили в министерстве финансов Краснодарского края.

Напомним, в консолидированный бюджет региона поступило 15,1 миллиардов рублей от продажи 29,1 процентов акций розничной сети «Магнит». Краснодар получил 3,3 миллиарда рублей.

На эти деньги власти края начнут строить лечебно-диагностический и казачий кадетский корпуса, реконструируют Троицкий, Таманский и Ейский групповые водопроводы.

На возведение Кубанского казачьего кадетского корпуса в Краснодаре власти региона зарезервируют 1,6 миллиард рублей. На строительство Троицкого, Таманского и Ейского групповых водопроводов из бюджета выделят 10 миллиардов рублей, а для создания лечебно-диагностического корпуса - 4,2 миллиарда рублей.

Уточняется, что по закону расходы бюджета не связывают с конкретными доходами, а просто перераспределяются на первоочередные нужды. Также планируется строительство второй очереди Краевой клинической больницы № 1 имени Очаповского, многофункционального спортивного комплекса в Краснодаре. Средства от налога направят на реконструкцию здания Краснодарского цирка. Еще деньги выделят на покупку 90 новых трамваев для краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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