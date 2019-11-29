В Калининском районе установили ФАП
В хуторе Пригибский Калининского района установили новое модульное здание фельдшерско-акушерского пункта.
Это сделали в рамках регионального проекта «Развитие системы первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». Теперь в хуторе Пригибский Калининского района есть ФАП.
- Медицинское учреждение откроет свои двери для более 400 местных жителей. Граждане будут в комфортных условиях получать необходимую помощь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Напомним, в Краснодаре офтальмологи НИИ-ККБ№1 за пять лет прооперировали 50 тысяч человек. Более 70 процентов операций относятся к высокотехнологичным.
ИСТОЧНИК KP.RU