2019-11-29T15:09:40+03:00
Общество

В Краснодаре открыли бюст Александра Аверкиева

Он появился на бульваре Героев-разведчиков
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краюФото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю
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В Краснодаре бульваре Героев-разведчиков торжественно открыли бюст Героя Российской Федерации Александра Аверкиева. Он погиб при исполнении служебного долга на Северном Кавказе в 2000 году.

- Низкий вам поклон. Большое спасибо за то, что воспитали такого сына, - обратился начальник Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю генерал-майор Георгий Медоев к матери Героя РФ Любови Викторовне.

После торжественного мероприятия к монументу возложили цветы.

Стоит отметить, что в Краснодаре именем Аверкиева названа одна из улиц и гимназия № 92.

Напомним, в краевой столице на территории перед бульваром им. Евскина высадили молодые липы. В акции приняли участие представители власти и местные активисты. Она прошла в рамках реализации проекта благоустройства территории так называемой «вертолётной площадки», бульвара имени Евскина и будущего бульвара «Школьного».

ИСТОЧНИК KP.RU

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