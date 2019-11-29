2019-11-29T15:36:11+03:00
Общество

На Кубани решают проблему с нехваткой мест в школах

В 2020 году в регионе в рамках нацпроекта откроют два образовательных учреждения
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарской гимназии №87 построят отдельный корпус для учащихся начальных классов. 3-этажное здание, возведение которого планируют завершить в конце 2020 года, обойдется краевому бюджету в 380 млн рублей.

- В новом корпусе смогут обучаться 300 детей. Это позволит значительно разгрузить начальную школу. В новом корпусе оборудуют учебные классы, спортивный и актовый залы, пищеблок, - цитирует губернатора Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

В 2019 году в рамках национального проекта «Образование» возведена школа в поселке Южном Динского района на 1100 мест. В 2020-м в эксплуатацию введут общеобразовательные учреждения на 550 мест в Кореновске и на 1100 – в Армавире.

Напомним, Кубань получит 569 млн рублей на строительство школ. Деньги в 2020 году поступят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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