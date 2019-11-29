На Кубани решают проблему с нехваткой мест в школах
В Краснодарской гимназии №87 построят отдельный корпус для учащихся начальных классов. 3-этажное здание, возведение которого планируют завершить в конце 2020 года, обойдется краевому бюджету в 380 млн рублей.
- В новом корпусе смогут обучаться 300 детей. Это позволит значительно разгрузить начальную школу. В новом корпусе оборудуют учебные классы, спортивный и актовый залы, пищеблок, - цитирует губернатора Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.
В 2019 году в рамках национального проекта «Образование» возведена школа в поселке Южном Динского района на 1100 мест. В 2020-м в эксплуатацию введут общеобразовательные учреждения на 550 мест в Кореновске и на 1100 – в Армавире.
Напомним, Кубань получит 569 млн рублей на строительство школ. Деньги в 2020 году поступят по нацпроекту «Жилье и городская среда».
ИСТОЧНИК KP.RU