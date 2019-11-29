На Кубани объявлено экстренное предупреждение
В Краснодарском крае с 30 ноября по 1 декабря объявлено экстренное предупреждение из-за неблагоприятных метеоусловий.
- На территории региона ожидаются сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Усилится ветер до 20 м/с. Видимость на дорогах местами не будет превышать 500 метров. Возможен гололед, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Специалисты МЧС напоминают гостям и жителям Кубани, что при налипании мокрого снега необходимо быть осторожными, не стоять под линиями электропередач и ветками деревьев. В случае перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении срочно сообщить об этом по телефонам экстренных служб – 01 и 101.
Напомним, в центре Краснодара из-за аварии отключат тепло и горячую воду в 120 домах. Работы планируют завершить в течение суток 30 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU