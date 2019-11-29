2019-11-29T16:05:06+03:00
Происшествия

На Кубани объявлено экстренное предупреждение

Регион ждут осадки и сильный ветер
Максим ОСОКИН
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Фото: 23.mchs.gov.ruФото: 23.mchs.gov.ru
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В Краснодарском крае с 30 ноября по 1 декабря объявлено экстренное предупреждение из-за неблагоприятных метеоусловий.

- На территории региона ожидаются сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Усилится ветер до 20 м/с. Видимость на дорогах местами не будет превышать 500 метров. Возможен гололед, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Специалисты МЧС напоминают гостям и жителям Кубани, что при налипании мокрого снега необходимо быть осторожными, не стоять под линиями электропередач и ветками деревьев. В случае перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении срочно сообщить об этом по телефонам экстренных служб – 01 и 101.

Напомним, в центре Краснодара из-за аварии отключат тепло и горячую воду в 120 домах. Работы планируют завершить в течение суток 30 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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