«Победители ноября» по версии читателей «Комсомольской правды» - Кубань»

СЕГОДНЯ 16:35 2019-11-29T16:37:41+03:00

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В течение месяца в официальном сообществе «Комсомольской правды - Кубань» в Вконтакте проходили конкурсы на звание лучшего в трех номинациях. На наших участников проголосовали сотни незнакомых людей, поддерживали их и родные. И сейчас мы представляем вашему вниманию лидеров народного голосования.

«Мисс Ноябрь-2019!» стала 30-летняя краснодарка Янина Козин. Девушка обожает готовить, а еще ведет свой блог в Instagram, где рассказывает девушкам о своем интересном положении, делится опытом с другими. Правда, в последние дни красавица взяла паузу - все хлопоты у нее сейчас связаны только с рождением дочери.

Янина готовится к рождению малыша. Фото: instagram.com/yanina_wax

Звание «Лучшей мамы Краснодара» в ноябре досталось 23-летней Анастасии Комиссаровой. Вместе с мужем она воспитывает двух детей: 2-летнюю Алису и годовалого Льва. Победительница получила билеты на детский спектакль, куда отправилась вместе со своими детьми.

Анастасия Комиссарова вместе с мужем воспитывает двух детей - Алису и Льва. Фото: instagram.com/nastaskakom

Ну и конечно, все мы знаем, что «Без кота и жизнь не та!». Потому спешим поделиться с вами победителем нашего ноябрьского конкурса - 13-летний Томас набрал больше всего голосов. Несмотря на свой, по кошачьим меркам, преклонный возраст - он очень игривый. А главное - дружелюбный. В семье он живет с котом Остином, которого Томас опекает и защищает. Но еще одного питомца лидер народного голосования точно не ждет - ревнив до безобразия.

Несмотря на свой, по кошачьим меркам, преклонный возраст - 13-летний Томас очень игривый. Фото: iinstagram.com/strunnikova_galina

А тем временем напоминаем, уже на следующей неделе мы запускаем новый конкурс, где выберем самую обаятельную и привлекательную девушку декабря. Сейчас идет сбор фотографий - свои снимки вы можете прислать в сообщения «Комсомольской правды - Кубань» в «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU