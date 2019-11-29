2019-11-29T16:28:44+03:00
Происшествия

Сочинцев предупредили о непогоде

На курорте прогнозируют ливни и град
Максим ОСОКИН
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Фото: sochi.ruФото: sochi.ru
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В Сочи до 1 декабря прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами и градом. Погода на курорте испортится уже вечером 30 ноября. Синоптики ожидают подъема воды в реках.

- В Сочи порывы ветра могут достигать 25 м/с. Из-за обильных осадков возможны сходы оползней и селей. В море, на участке Веселое-Магри прогнозируется формирование смерчей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

Все оперативные и городские службы переведены в режим повышенной готовности. Мониторить оперативную обстановку в круглосуточном режиме будут чиновники, спасатели, дорожных и коммунальных служб.

Жителей и гостей курорта просят быть осторожными. При неблагоприятных погодных условиях рекомендуется оставаться в помещении.

Напомним, на Кубани объявлено экстренное предупреждение. Регион ждут осадки и сильный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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