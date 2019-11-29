Кубань не попала в антирейтинг смертности от болезней системы кровообращения
Росстат опубликовал данные, согласно которым, на первом месте по смертности от болезней системы кровообращения в 2018 году оказалась Псковская область. Помимо этого, высокие показатели отмечались в Орловской, Новгородской и Владимирской областях.
- Меньше всего от болезней сердца и сосудов, согласно статистике, умирают в Ингушетии, Дагестане, Чечне и Туве, - пишет сайт news.ru со ссылкой на данные Росстата.
По словам специалистов, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний необходимо регулярно подвергать организм физическим нагрузкам, как можно реже употреблять спиртные напитки, отказаться от курения и избыточно жирной пищи.
Стоит отметить, что во втором квартале года смертность от болезней системы кровообращения на Кубани снизилась на 7 процентов. Это произошло из-за того, что в регионе проходит федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В рамках этого мероприятия в медорганизациях активно проводится профилактическая работа.
ИСТОЧНИК KP.RU