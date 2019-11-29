2019-11-29T17:51:25+03:00
Общество

В России подорожают продукты питания

Это связано с новыми правилами для производителей
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В России с 1 декабря расширят список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Наряду с алкоголем и сигаретами в него войдут шины, парфюмерная продукция, кожаная одежда, постельное и кухонное белье и другие. В будущем маркировать будут все товары, производимые на территории страны.

- Введение обязательной маркировки поможет защитить россиян от приобретения контрафактной продукции. В частности, продуктов питания, - пишет сайт News.ru со ссылкой на экспертное мнение.

Однако, данная мера негативно скажется на карманах россиян. Прогнозируется, что введение маркировки повысит конечную стоимость товара, как минимум, на 10%.

Напомним, в краевой столице наградили победителей конкурса «Сделано на Кубани». Вице-губернатор Василий Швец отметил представителей 58 предприятий края, продукция которых соответствует самой высокой планке качества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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