2019-11-30T16:02:55+03:00
Происшествия

В Краснодаре сгорела квартира в восьмиэтажке

Потребовалась эвакуация жильцов целого подъезда
Ева МУР@kp_kuban
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В Краснодаре ночью, 30 ноября, в восьмиэтажном доме на улице Красных Партизан загорелась квартира. ЧП произошло около двух часов ночи. На экстренный вызов о возгорании приехали спасатели краснодарского подразделения.

Выяснилось, что огонь распространился на площади в 35 квадратных метров в квартире на втором этаже. Спасатели приняли решение об эвакуации жильцов всего подъезда.

Через час пожар был полностью потушен. Пострадавших нет.

Напомним, в Краснодаре произошел порыв на теплотрассе в районе пересечения улиц КИМ и Маяковского. С 13:00 пятницы 29 ноября было ограничено движение на участке от улицы Маяковского до Титаровской. Замену трубопровода начали вечером в пятницу, для этого потребовалось отключение горячей воды и теплоснабжения в 120 домах между улицами Суворова, Кубанской Набережной, Постовой и Горького. Аварийные бригады уже завершили работу. 30 ноября подача тепла была восстановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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