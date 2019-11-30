2019-11-30T14:36:07+03:00
Общество

«Холодно смотреть!»: в Новороссийске девушка устроила заплыв в Черном море

Так она решила встретить зиму [видео]
Евгения СОРОКА
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Девушка окунается даже в феврале. Фото: instagram.com/alina.__.altuhovaДевушка окунается даже в феврале. Фото: instagram.com/alina.__.altuhova
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Температура воздуха около 10 градусов, морская вода, правда, теплее - 14! Обычного туриста от таких отметок бросает в дрожь, но «моржей» этим не испугаешь.

Одну из таких любительниц закаляться заметили в Новороссийске. Девушка приехала в Цемесскую бухту, где с пирса прыгнула в студеное море. В этот момент друзья снимали на телефон ее заплыв с берега и, судя по всему, не рискнули к ней присоединиться.

- Пока, осень. Поплыла в зиму, - подписала девушка свой ролик.

Ноябрьский заплыв в Цемесской бухте Новороссийска.Видео: instagram.com/alina.__.altuhova

В соцсетях видео тренера восприняли на «ура».

- Девчонка - молодец, но холодно смотреть на нее! - писали пользователи в комментариях под видео.

Девушка, как оказалось, профессиональный тренер по плаванию. Заплывы в межсезонье она устраивает регулярно. Более того, она купается в море даже (!) в феврале.

Напомним, 1 января 2019 года жительницы Новороссийска проводили старый год заплывом в море. Девушки в красных колпаках записали ролик и поделились им в Сети. Не исключено, что красотки повторят флешмоб и в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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