«Холодно смотреть!»: в Новороссийске девушка устроила заплыв в Черном море
Температура воздуха около 10 градусов, морская вода, правда, теплее - 14! Обычного туриста от таких отметок бросает в дрожь, но «моржей» этим не испугаешь.
Одну из таких любительниц закаляться заметили в Новороссийске. Девушка приехала в Цемесскую бухту, где с пирса прыгнула в студеное море. В этот момент друзья снимали на телефон ее заплыв с берега и, судя по всему, не рискнули к ней присоединиться.
- Пока, осень. Поплыла в зиму, - подписала девушка свой ролик.
Ноябрьский заплыв в Цемесской бухте Новороссийска.Видео: instagram.com/alina.__.altuhova
В соцсетях видео тренера восприняли на «ура».
- Девчонка - молодец, но холодно смотреть на нее! - писали пользователи в комментариях под видео.
Девушка, как оказалось, профессиональный тренер по плаванию. Заплывы в межсезонье она устраивает регулярно. Более того, она купается в море даже (!) в феврале.
Напомним, 1 января 2019 года жительницы Новороссийска проводили старый год заплывом в море. Девушки в красных колпаках записали ролик и поделились им в Сети. Не исключено, что красотки повторят флешмоб и в этом году.
ИСТОЧНИК KP.RU
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