2019-11-30T13:09:01+03:00
Происшествия

В группе компаний Абрау подтвердили личность погибшего пилота вертолета

Разбился 48-летний Юрий Королев
Евгения ОСТРАЯ
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У Юрия Королева в Новороссийске осталась семьяУ Юрия Королева в Новороссийске осталась семья
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После крушения вертолета в районе Абрау-Дюрсо в компании "Центр винного туризма", кому принадлежало судно, сделали официальное заявление.

- В авиакатастрофе погиб директор некоммерческого партнерства "Воздушный транспорт Абрау" Юрий Королев. На борту он был один, - сообщила пресс-служба компании.

Напомним, 48 житель поселка Мысхако в Новороссийске летел утром, 30 ноября, в Абрау Дюрсо, когда его вертолет потерял управление и упал. На земле от удара о землю он загорелся. Следственное управление СК на транспорте уже начало проверку по факту трагедии.

- К месту ЧП выехала следственная группа, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства.

Известно, что в регионе действует экстренное предупреждение по непогоде. И возможно, причиной аварии могли стать плохие метеоусловия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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